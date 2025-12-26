تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
الإدارة العسكرية في كييف: هجوم روسي واسع على العاصمة يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية
Lebanon 24
26-12-2025
|
23:09
مواضيع ذات صلة
الإدارة العسكرية في كييف: قتيل و4 جرحى في هجوم روسي جديد على العاصمة الأوكرانية
Lebanon 24
الإدارة العسكرية في كييف: قتيل و4 جرحى في هجوم روسي جديد على العاصمة الأوكرانية
27/12/2025 09:53:49
27/12/2025 09:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت للطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ يستخدمها الجيش الأوكراني
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت للطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ يستخدمها الجيش الأوكراني
27/12/2025 09:53:49
27/12/2025 09:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الإدارة العسكرية في كييف: الهجوم الروسي على العاصمة متواصل
Lebanon 24
رئيس الإدارة العسكرية في كييف: الهجوم الروسي على العاصمة متواصل
27/12/2025 09:53:49
27/12/2025 09:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات أوديسا الأوكرانية: هجوم روسي بالمسيرات يستهدف البنية التحتية ويخلف جرحى مدنيين
Lebanon 24
سلطات أوديسا الأوكرانية: هجوم روسي بالمسيرات يستهدف البنية التحتية ويخلف جرحى مدنيين
27/12/2025 09:53:49
27/12/2025 09:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة العسكرية في كييف: مقتل مدني وإصابة 16 في قصف روسي للعاصمة
Lebanon 24
الإدارة العسكرية في كييف: مقتل مدني وإصابة 16 في قصف روسي للعاصمة
02:47 | 2025-12-27
27/12/2025 02:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: فلسطيني أطلق النار قرب السياج الأمني في منطقة حاجز حشمونائم قرب رام الله دون وقوع إصابات
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: فلسطيني أطلق النار قرب السياج الأمني في منطقة حاجز حشمونائم قرب رام الله دون وقوع إصابات
02:37 | 2025-12-27
27/12/2025 02:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي: القضية الجنوبية ستظل حاضرةً في أي حل سياسي شامل في اليمن ولن تُنسى أو تُهمش
Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي: القضية الجنوبية ستظل حاضرةً في أي حل سياسي شامل في اليمن ولن تُنسى أو تُهمش
02:12 | 2025-12-27
27/12/2025 02:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي: المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة
Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي: المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة
02:12 | 2025-12-27
27/12/2025 02:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري عبر "اكس": فكر الشهيد محمد شطح سيبقى منارة لمشروعنا السياسي
Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري عبر "اكس": فكر الشهيد محمد شطح سيبقى منارة لمشروعنا السياسي
02:02 | 2025-12-27
27/12/2025 02:02:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
05:59 | 2025-12-26
26/12/2025 05:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
26/12/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
26/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
12:13 | 2025-12-26
26/12/2025 12:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
26/12/2025 09:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
02:47 | 2025-12-27
الإدارة العسكرية في كييف: مقتل مدني وإصابة 16 في قصف روسي للعاصمة
02:37 | 2025-12-27
الجيش الإسرائيلي: فلسطيني أطلق النار قرب السياج الأمني في منطقة حاجز حشمونائم قرب رام الله دون وقوع إصابات
02:12 | 2025-12-27
وزير الدفاع السعودي: القضية الجنوبية ستظل حاضرةً في أي حل سياسي شامل في اليمن ولن تُنسى أو تُهمش
02:12 | 2025-12-27
وزير الدفاع السعودي: المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة
02:02 | 2025-12-27
الرئيس سعد الحريري عبر "اكس": فكر الشهيد محمد شطح سيبقى منارة لمشروعنا السياسي
01:57 | 2025-12-27
تلفزيون سوريا: حرس الحدود يعتقل 12 ضابطًا من النظام السابق على الحدود السورية اللبنانية
