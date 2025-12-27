وكالة الأنباء السعودية: قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تقول إنها ستتعامل مع التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد بهدف حماية المدنيين

