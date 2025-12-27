تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
الدفاع الروسية: نفذنا ضربة واسعة وموجهة بدقة ضد بنية تحتية عسكرية أوكرانية
Lebanon 24
27-12-2025
|
07:01
A-
A+
photos
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: نفذنا ضربات صاروخية على منشآت البنية التحتية للطاقة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
Lebanon 24
الدفاع الروسية: نفذنا ضربات صاروخية على منشآت البنية التحتية للطاقة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
27/12/2025 19:54:01
27/12/2025 19:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: توجيه ضربة مركّبة للبنية التحتية والطاقة ولوجستيات القوات الأوكرانية
Lebanon 24
الدفاع الروسية: توجيه ضربة مركّبة للبنية التحتية والطاقة ولوجستيات القوات الأوكرانية
27/12/2025 19:54:01
27/12/2025 19:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: استهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومطار عسكري بأسلحة عالية الدقة
Lebanon 24
الدفاع الروسية: استهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومطار عسكري بأسلحة عالية الدقة
27/12/2025 19:54:01
27/12/2025 19:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن شن ضربة واسعة النطاق على مواقع صناعية عسكرية في أوكرانيا وطرد القوات الأوكرانية من 4 مواقع محصنة في كوبيانسك
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن شن ضربة واسعة النطاق على مواقع صناعية عسكرية في أوكرانيا وطرد القوات الأوكرانية من 4 مواقع محصنة في كوبيانسك
27/12/2025 19:54:01
27/12/2025 19:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس الوزراء الكندي: سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا
Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا
12:40 | 2025-12-27
27/12/2025 12:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوثة البريطانية إلى سوريا : نقف إلى جانب الشعب السوري في جهود بناء مستقبل آمن
Lebanon 24
المبعوثة البريطانية إلى سوريا : نقف إلى جانب الشعب السوري في جهود بناء مستقبل آمن
12:40 | 2025-12-27
27/12/2025 12:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب رئيس أوكرانيا: زيلنسكي وصل إلى كندا للقاء رئيس الوزراء وإجراء اتصال مشترك بقادة أوروبا قبل التوجه لفلوريدا
Lebanon 24
مكتب رئيس أوكرانيا: زيلنسكي وصل إلى كندا للقاء رئيس الوزراء وإجراء اتصال مشترك بقادة أوروبا قبل التوجه لفلوريدا
12:24 | 2025-12-27
27/12/2025 12:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من مروحيات داخل مناطق انتشار الاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من مروحيات داخل مناطق انتشار الاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
11:51 | 2025-12-27
27/12/2025 11:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا مستمرة في العمل ببلدة قباطية شمالي الضفة الغربية منذ أمس بمساعدة سلاح الجو
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا مستمرة في العمل ببلدة قباطية شمالي الضفة الغربية منذ أمس بمساعدة سلاح الجو
11:29 | 2025-12-27
27/12/2025 11:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
01:45 | 2025-12-27
27/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:47 | 2025-12-27
27/12/2025 02:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "ويش".. خبر جديد يهمكم
Lebanon 24
لمستخدمي "ويش".. خبر جديد يهمكم
14:00 | 2025-12-26
26/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
06:45 | 2025-12-27
27/12/2025 06:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
05:32 | 2025-12-27
27/12/2025 05:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
12:40 | 2025-12-27
رئيس الوزراء الكندي: سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا
12:40 | 2025-12-27
المبعوثة البريطانية إلى سوريا : نقف إلى جانب الشعب السوري في جهود بناء مستقبل آمن
12:24 | 2025-12-27
مكتب رئيس أوكرانيا: زيلنسكي وصل إلى كندا للقاء رئيس الوزراء وإجراء اتصال مشترك بقادة أوروبا قبل التوجه لفلوريدا
11:51 | 2025-12-27
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من مروحيات داخل مناطق انتشار الاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
11:29 | 2025-12-27
الجيش الإسرائيلي: قواتنا مستمرة في العمل ببلدة قباطية شمالي الضفة الغربية منذ أمس بمساعدة سلاح الجو
11:15 | 2025-12-27
الجزائر: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال خطوة غير شرعية
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
27/12/2025 19:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
27/12/2025 19:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
27/12/2025 19:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
