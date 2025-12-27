وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 111 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات فوق عدد من المناطق الروسية من بينها 8 طائرات مسيّرة فوق مقاطعة موسكو

