12
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
10
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
2
o
بعلبك
-1
o
بشري
6
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
إعلام إسرائيلي عن وزير خارجية أرض الصومال: لم نوافق على استقبال سكان غزة
Lebanon 24
27-12-2025
|
15:57
photos
0
رئيس الصومال: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" مخالف للقانون الدولي
Lebanon 24
رئيس الصومال: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" مخالف للقانون الدولي
28/12/2025 07:18:28
28/12/2025 07:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراف نتنياهو بـ "دولة أرض الصومال" قد يكون جزءاً من الضغط الإسرائيلي لتهجير الغزيين ضمن خطة ترامب
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراف نتنياهو بـ "دولة أرض الصومال" قد يكون جزءاً من الضغط الإسرائيلي لتهجير الغزيين ضمن خطة ترامب
28/12/2025 07:18:28
28/12/2025 07:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير الصومال بالقاهرة : الصومال تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ " أرض الصومال"
Lebanon 24
سفير الصومال بالقاهرة : الصومال تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ " أرض الصومال"
28/12/2025 07:18:28
28/12/2025 07:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة العربية للحدث: الدول العربية والإفريقية والإسلامية تعمل على إجهاض خطوة "أرض الصومال"
Lebanon 24
الجامعة العربية للحدث: الدول العربية والإفريقية والإسلامية تعمل على إجهاض خطوة "أرض الصومال"
28/12/2025 07:18:28
28/12/2025 07:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو سيبلغ ترامب رفض إسرائيل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس
Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو سيبلغ ترامب رفض إسرائيل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس
23:28 | 2025-12-27
27/12/2025 11:28:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق شرق خان يونس (العربية)
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق شرق خان يونس (العربية)
23:16 | 2025-12-27
27/12/2025 11:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو سيطلب من ترمب ضوءا أخضر لضرب إيران في المستقبل
Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو سيطلب من ترمب ضوءا أخضر لضرب إيران في المستقبل
23:16 | 2025-12-27
27/12/2025 11:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يتوجه صباح اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي غدا الاثنين
Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يتوجه صباح اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي غدا الاثنين
23:15 | 2025-12-27
27/12/2025 11:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: سأجري محادثات مع القادة الأوروبيين بعد الاجتماع مع ترامب
Lebanon 24
زيلينسكي: سأجري محادثات مع القادة الأوروبيين بعد الاجتماع مع ترامب
16:58 | 2025-12-27
27/12/2025 04:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
01:45 | 2025-12-27
27/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:47 | 2025-12-27
27/12/2025 02:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
11:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
05:32 | 2025-12-27
27/12/2025 05:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
06:45 | 2025-12-27
27/12/2025 06:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
23:28 | 2025-12-27
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو سيبلغ ترامب رفض إسرائيل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس
23:16 | 2025-12-27
قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق شرق خان يونس (العربية)
23:16 | 2025-12-27
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو سيطلب من ترمب ضوءا أخضر لضرب إيران في المستقبل
23:15 | 2025-12-27
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يتوجه صباح اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي غدا الاثنين
16:58 | 2025-12-27
زيلينسكي: سأجري محادثات مع القادة الأوروبيين بعد الاجتماع مع ترامب
15:49 | 2025-12-27
الجيش الإسرائيلي يستهدف بالأسلحة الرشاشة منطقة "تل الأحمر الشرقي" في ريف القنيطرة الجنوبي
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 07:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 07:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 07:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
