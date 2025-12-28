"سي.إن.إن" عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو قد يسعى للحصول على موافقة أميركية لتنفيذ عملية عسكرية إضافية داخل غزة قبل المضي بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24