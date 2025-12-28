وزارة الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية عباس عراقجي بحث مع نظيره السعودي نظيره السعودي فيصل بن فرحان التطورات في جنوب اليمن مؤكداً ضرورة وحدة اليمن وتنفيذ خارطة الطريق

Lebanon 24