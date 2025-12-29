تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رويترز عن هيئة الطيران التايوانية: التدريبات العسكرية الصينية تؤثر بشكل خطير على سلامة الطيران وندرس مسارات بديلة لإدارة الحركة الجوية
Lebanon 24
29-12-2025
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة الطيران المدني السورية تعلن تحويل رحلات من مطار دمشق الدولي إلى مطارات بديلة لسوء الأحوال الجوية
Lebanon 24
هيئة الطيران المدني السورية تعلن تحويل رحلات من مطار دمشق الدولي إلى مطارات بديلة لسوء الأحوال الجوية
29/12/2025 10:30:54
29/12/2025 10:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الطيران الفيدرالي الأميركي: سنتخذ مزيدا من الإجراءات في حال تزايد الضغوط على حركة النقل الجوي
Lebanon 24
إدارة الطيران الفيدرالي الأميركي: سنتخذ مزيدا من الإجراءات في حال تزايد الضغوط على حركة النقل الجوي
29/12/2025 10:30:54
29/12/2025 10:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الطيران الأميركية: وقف الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار رونالد ريغان بالعاصمة واشنطن لأسباب أمنية
Lebanon 24
إدارة الطيران الأميركية: وقف الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار رونالد ريغان بالعاصمة واشنطن لأسباب أمنية
29/12/2025 10:30:54
29/12/2025 10:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الطيران الأميركية: أوقفنا مجددا الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار رونالد ريغان في واشنطن لأسباب أمنية
Lebanon 24
إدارة الطيران الأميركية: أوقفنا مجددا الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار رونالد ريغان في واشنطن لأسباب أمنية
29/12/2025 10:30:54
29/12/2025 10:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: لا بدائل للنازحين حتى الآن عن الخيام المهترئة (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: لا بدائل للنازحين حتى الآن عن الخيام المهترئة (الجزيرة)
03:26 | 2025-12-29
29/12/2025 03:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الإخبارية السورية: دوي انفجار قرب منطقة المزة في العاصمة دمشق
Lebanon 24
الإخبارية السورية: دوي انفجار قرب منطقة المزة في العاصمة دمشق
03:18 | 2025-12-29
29/12/2025 03:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لندن: مكالمة ستارمر مع ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين شددت على أهمية الضمانات الأمنية
Lebanon 24
لندن: مكالمة ستارمر مع ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين شددت على أهمية الضمانات الأمنية
03:12 | 2025-12-29
29/12/2025 03:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: اعتراف طرف غير شرعي بجزء من الأراضي الصومالية يتماشى مع تقسيم المنطقة وتجريدها من الدفاع عن نفسها
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: اعتراف طرف غير شرعي بجزء من الأراضي الصومالية يتماشى مع تقسيم المنطقة وتجريدها من الدفاع عن نفسها
03:07 | 2025-12-29
29/12/2025 03:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين: نحث الأطراف اليمنية على حل النزاعات عبر الحوار السياسي
Lebanon 24
الصين: نحث الأطراف اليمنية على حل النزاعات عبر الحوار السياسي
03:06 | 2025-12-29
29/12/2025 03:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
04:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
15:00 | 2025-12-28
28/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل الشهيد بيار الجميّل يعلن خطوبته.. تعرفوا الى العروس (صور)
Lebanon 24
نجل الشهيد بيار الجميّل يعلن خطوبته.. تعرفوا الى العروس (صور)
12:49 | 2025-12-28
28/12/2025 12:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جواسيس من الصف الأول… أسرار "إسرائيل الكبرى" سُرّبت من داخل مؤسساتها
Lebanon 24
جواسيس من الصف الأول… أسرار "إسرائيل الكبرى" سُرّبت من داخل مؤسساتها
07:00 | 2025-12-28
28/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:26 | 2025-12-29
المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: لا بدائل للنازحين حتى الآن عن الخيام المهترئة (الجزيرة)
03:18 | 2025-12-29
الإخبارية السورية: دوي انفجار قرب منطقة المزة في العاصمة دمشق
03:12 | 2025-12-29
لندن: مكالمة ستارمر مع ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين شددت على أهمية الضمانات الأمنية
03:07 | 2025-12-29
الخارجية الإيرانية: اعتراف طرف غير شرعي بجزء من الأراضي الصومالية يتماشى مع تقسيم المنطقة وتجريدها من الدفاع عن نفسها
03:06 | 2025-12-29
الصين: نحث الأطراف اليمنية على حل النزاعات عبر الحوار السياسي
03:01 | 2025-12-29
الجيش الإسرائيلي يصيب 3 فلسطينيين إثر استهداف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة (الأناضول)
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 10:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 10:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 10:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24