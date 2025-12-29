تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"أ ف ب": مسؤولون في البيت الأبيض يشعرون بالقلق مما يعتبرونها مماطلة من حماس وإسرائيل في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
29-12-2025
|
08:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأردني: يجب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والبدء في المرحلة الثانية من الاتفاق
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: يجب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والبدء في المرحلة الثانية من الاتفاق
29/12/2025 20:20:50
29/12/2025 20:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: نقوم بالكثير من العمل والتخطيط من أجل المرحلة الثانية في غزة
Lebanon 24
البيت الأبيض: نقوم بالكثير من العمل والتخطيط من أجل المرحلة الثانية في غزة
29/12/2025 20:20:50
29/12/2025 20:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"سي.إن.إن" عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو قد يسعى للحصول على موافقة أميركية لتنفيذ عملية عسكرية إضافية داخل غزة قبل المضي بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
"سي.إن.إن" عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو قد يسعى للحصول على موافقة أميركية لتنفيذ عملية عسكرية إضافية داخل غزة قبل المضي بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
29/12/2025 20:20:50
29/12/2025 20:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ ف ب": تراجع مخزون المياه في ثاني كبرى المدن الإيرانية إلى أقل من 3%
Lebanon 24
"أ ف ب": تراجع مخزون المياه في ثاني كبرى المدن الإيرانية إلى أقل من 3%
29/12/2025 20:20:50
29/12/2025 20:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو رفض توجه ويتكوف وكوشنر بالانتقال للمرحلة الثانية وتجاوز مسألة تفكيك قدرات حماس
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو رفض توجه ويتكوف وكوشنر بالانتقال للمرحلة الثانية وتجاوز مسألة تفكيك قدرات حماس
13:16 | 2025-12-29
29/12/2025 01:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: كوشنر يضغط على نتنياهو لبدء المرحلة الثانية في غزة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: كوشنر يضغط على نتنياهو لبدء المرحلة الثانية في غزة
13:16 | 2025-12-29
29/12/2025 01:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: تجمع المحتجين في طهران امتد من شارع لاله زار حتى تقاطع إسطنبول
Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: تجمع المحتجين في طهران امتد من شارع لاله زار حتى تقاطع إسطنبول
13:03 | 2025-12-29
29/12/2025 01:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية تعلن وقوع احتجاجات في طهران
Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية تعلن وقوع احتجاجات في طهران
13:02 | 2025-12-29
29/12/2025 01:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: من بقي في الفاشر يعيش في مبان مهجورة أو مخيمات بدائية
Lebanon 24
الأمم المتحدة: من بقي في الفاشر يعيش في مبان مهجورة أو مخيمات بدائية
12:57 | 2025-12-29
29/12/2025 12:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
Lebanon 24
عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة
05:38 | 2025-12-29
29/12/2025 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
15:00 | 2025-12-28
28/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ في الوسط الفنيّ... الموت يُغيّب فناناً شاباً شهيراً بعد إصابته بالسرطان
05:00 | 2025-12-29
29/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير... وجرحى في صفوف الجيش (صورة)
Lebanon 24
حادث سير... وجرحى في صفوف الجيش (صورة)
08:52 | 2025-12-29
29/12/2025 08:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:16 | 2025-12-29
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو رفض توجه ويتكوف وكوشنر بالانتقال للمرحلة الثانية وتجاوز مسألة تفكيك قدرات حماس
13:16 | 2025-12-29
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: كوشنر يضغط على نتنياهو لبدء المرحلة الثانية في غزة
13:03 | 2025-12-29
وكالة فارس الإيرانية: تجمع المحتجين في طهران امتد من شارع لاله زار حتى تقاطع إسطنبول
13:02 | 2025-12-29
وكالة فارس الإيرانية تعلن وقوع احتجاجات في طهران
12:57 | 2025-12-29
الأمم المتحدة: من بقي في الفاشر يعيش في مبان مهجورة أو مخيمات بدائية
12:47 | 2025-12-29
وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: الوقت لا يزال مبكرا لتعطيل المسار الذي تقوده واشنطن
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 20:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 20:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 20:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24