تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الميادين عن مصادر محلية: رصد تحليق سرب من 6 طائرات حربية في سماء العاصمة دمشق
Lebanon 24
30-12-2025
|
07:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. تحليق طائرات حربية إسرائيلية في سماء البقاع
Lebanon 24
بالفيديو.. تحليق طائرات حربية إسرائيلية في سماء البقاع
30/12/2025 17:04:33
30/12/2025 17:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران إسرائيلي يحلّق في أجواء العاصمة السورية دمشق وجنوبي البلاد (الميادين)
Lebanon 24
طيران إسرائيلي يحلّق في أجواء العاصمة السورية دمشق وجنوبي البلاد (الميادين)
30/12/2025 17:04:33
30/12/2025 17:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق لطائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي في سماء بلدة بيت جن بريف دمشق (سانا)
Lebanon 24
تحليق لطائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي في سماء بلدة بيت جن بريف دمشق (سانا)
30/12/2025 17:04:33
30/12/2025 17:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام سوري: تحليق لطيران حربي مجهول في أجواء بادية الميادين جنوب شرقي محافظة دير الزور
Lebanon 24
إعلام سوري: تحليق لطيران حربي مجهول في أجواء بادية الميادين جنوب شرقي محافظة دير الزور
30/12/2025 17:04:33
30/12/2025 17:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": قوة "اليونيفيل" لا تزال موجودة فوق تلة الميازين إضافة الى وجود قوة أخرى في الحرج في وادي راج والطريق المؤدي الى نهر الليطاني عند أطراف دير سريان وعلمان الشومرية
Lebanon 24
"لبنان 24": قوة "اليونيفيل" لا تزال موجودة فوق تلة الميازين إضافة الى وجود قوة أخرى في الحرج في وادي راج والطريق المؤدي الى نهر الليطاني عند أطراف دير سريان وعلمان الشومرية
09:52 | 2025-12-30
30/12/2025 09:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ استهدفت منطقة ديس الخريبة في خراج بلدة راشيا الفخار
Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ استهدفت منطقة ديس الخريبة في خراج بلدة راشيا الفخار
09:45 | 2025-12-30
30/12/2025 09:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الإخبارية السورية: انتشار أمني مكثف في مدينة اللاذقية مع بداية دخول حظر التجوال حيز التنفيذ
Lebanon 24
الإخبارية السورية: انتشار أمني مكثف في مدينة اللاذقية مع بداية دخول حظر التجوال حيز التنفيذ
09:42 | 2025-12-30
30/12/2025 09:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات: إنهاء وجودنا العسكري باليمن في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة
Lebanon 24
الإمارات: إنهاء وجودنا العسكري باليمن في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة
09:28 | 2025-12-30
30/12/2025 09:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن
Lebanon 24
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن
09:19 | 2025-12-30
30/12/2025 09:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
02:04 | 2025-12-30
30/12/2025 02:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
05:00 | 2025-12-30
30/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-29
29/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
02:13 | 2025-12-30
30/12/2025 02:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:52 | 2025-12-30
"لبنان 24": قوة "اليونيفيل" لا تزال موجودة فوق تلة الميازين إضافة الى وجود قوة أخرى في الحرج في وادي راج والطريق المؤدي الى نهر الليطاني عند أطراف دير سريان وعلمان الشومرية
09:45 | 2025-12-30
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ استهدفت منطقة ديس الخريبة في خراج بلدة راشيا الفخار
09:42 | 2025-12-30
الإخبارية السورية: انتشار أمني مكثف في مدينة اللاذقية مع بداية دخول حظر التجوال حيز التنفيذ
09:28 | 2025-12-30
الإمارات: إنهاء وجودنا العسكري باليمن في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة
09:19 | 2025-12-30
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن
08:59 | 2025-12-30
"لبنان 24": قوات العدوّ الإسرائيليّ تُطلق النار من موقع الرمثا باتّجاه مزرعة بسطرة جنوب بلدة كفرشوبا
فيديو
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
30/12/2025 17:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
30/12/2025 17:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
30/12/2025 17:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24