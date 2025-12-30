"لبنان 24": قوة "اليونيفيل" لا تزال موجودة فوق تلة الميازين إضافة الى وجود قوة أخرى في الحرج في وادي راج والطريق المؤدي الى نهر الليطاني عند أطراف دير سريان وعلمان الشومرية

