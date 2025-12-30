تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
أ.ب: إسرائيل أعلنت تعليق عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية في غزة بينها أطباء بلا حدود
Lebanon 24
30-12-2025
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أطباء بلا حدود": هدنة غزة هشة والمساعدات دون الحد الأدنى
Lebanon 24
"أطباء بلا حدود": هدنة غزة هشة والمساعدات دون الحد الأدنى
30/12/2025 20:09:13
30/12/2025 20:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: رصدنا مقتل واحتجاز عدد كبير من المدنيين في الفاشر قبل 26 تشرين الأول
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: رصدنا مقتل واحتجاز عدد كبير من المدنيين في الفاشر قبل 26 تشرين الأول
30/12/2025 20:09:13
30/12/2025 20:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: أكثر من 5 آلاف نازح من الفاشر وصلوا إلى طويلة خلال أسبوع واحد فقط
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: أكثر من 5 آلاف نازح من الفاشر وصلوا إلى طويلة خلال أسبوع واحد فقط
30/12/2025 20:09:13
30/12/2025 20:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.. هذا ما أعلنته جمعية اطباء بلا حدود
Lebanon 24
آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.. هذا ما أعلنته جمعية اطباء بلا حدود
30/12/2025 20:09:13
30/12/2025 20:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو وترمب اتفقا على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يكون داخل الخط الأصفر حيث يسيطر الجيش
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو وترمب اتفقا على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يكون داخل الخط الأصفر حيث يسيطر الجيش
12:59 | 2025-12-30
30/12/2025 12:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية اليمني السابق: مغادرة القوات الإماراتية تترك الباب مفتوحا للإرهاب
Lebanon 24
وزير الخارجية اليمني السابق: مغادرة القوات الإماراتية تترك الباب مفتوحا للإرهاب
12:49 | 2025-12-30
30/12/2025 12:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية اليمني السابق لسكاي نيوز عربية: عملية تحرير الجنوب كانت أسرع منها في الشمال بسبب تواطؤ "الإخوان"
Lebanon 24
وزير الخارجية اليمني السابق لسكاي نيوز عربية: عملية تحرير الجنوب كانت أسرع منها في الشمال بسبب تواطؤ "الإخوان"
12:49 | 2025-12-30
30/12/2025 12:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية البحرينية: نجدد دعم المبادرات الإقليمية والدولية للتوصل لحل سياسي شامل ودائم باليمن
Lebanon 24
الخارجية البحرينية: نجدد دعم المبادرات الإقليمية والدولية للتوصل لحل سياسي شامل ودائم باليمن
12:48 | 2025-12-30
30/12/2025 12:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": نتنياهو وترامب اتفقا على منح حماس مهلة شهرين لنزع سلاحها
Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": نتنياهو وترامب اتفقا على منح حماس مهلة شهرين لنزع سلاحها
12:46 | 2025-12-30
30/12/2025 12:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
02:04 | 2025-12-30
30/12/2025 02:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
05:00 | 2025-12-30
30/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
02:13 | 2025-12-30
30/12/2025 02:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عندما زارت بريجيت باردو لبنان.. لحظات استثنائية في عزّ شهرة بيروت (صور)
Lebanon 24
عندما زارت بريجيت باردو لبنان.. لحظات استثنائية في عزّ شهرة بيروت (صور)
14:00 | 2025-12-29
29/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:59 | 2025-12-30
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو وترمب اتفقا على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يكون داخل الخط الأصفر حيث يسيطر الجيش
12:49 | 2025-12-30
وزير الخارجية اليمني السابق: مغادرة القوات الإماراتية تترك الباب مفتوحا للإرهاب
12:49 | 2025-12-30
وزير الخارجية اليمني السابق لسكاي نيوز عربية: عملية تحرير الجنوب كانت أسرع منها في الشمال بسبب تواطؤ "الإخوان"
12:48 | 2025-12-30
الخارجية البحرينية: نجدد دعم المبادرات الإقليمية والدولية للتوصل لحل سياسي شامل ودائم باليمن
12:46 | 2025-12-30
"يسرائيل هيوم": نتنياهو وترامب اتفقا على منح حماس مهلة شهرين لنزع سلاحها
12:41 | 2025-12-30
الخارجية الأميركية: استمرار إيران في تزويد فنزويلا بأسلحة تقليدية يمثل تهديدا للمصالح الأميركية في منطقتنا
فيديو
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
30/12/2025 20:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
30/12/2025 20:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
30/12/2025 20:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24