تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
العربية: مقتل 42 شخصا في الدلنج جنوب كردفان بنيران الدعم السريع
Lebanon 24
31-12-2025
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل 44 شخصا بالدلنج جنوب كردفان بنيران الدعم السريع (الحدث)
Lebanon 24
مقتل 44 شخصا بالدلنج جنوب كردفان بنيران الدعم السريع (الحدث)
31/12/2025 12:38:43
31/12/2025 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع: مقتل 45 شخصا وإصابة 8 آخرين جراء قصف بطائرة مسيّرة استهدف منطقة كمو بولاية جنوب كردفان أمس
Lebanon 24
قوات الدعم السريع: مقتل 45 شخصا وإصابة 8 آخرين جراء قصف بطائرة مسيّرة استهدف منطقة كمو بولاية جنوب كردفان أمس
31/12/2025 12:38:43
31/12/2025 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهم كادر طبي بقصف مسيرات للدعم السريع على ولاية جنوب كردفان
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهم كادر طبي بقصف مسيرات للدعم السريع على ولاية جنوب كردفان
31/12/2025 12:38:43
31/12/2025 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس السيادة في السودان: قوات الدعم السريع قصفت مقر الأمم المتحدة في كادقلي بولاية جنوب كردفان
Lebanon 24
مجلس السيادة في السودان: قوات الدعم السريع قصفت مقر الأمم المتحدة في كادقلي بولاية جنوب كردفان
31/12/2025 12:38:43
31/12/2025 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الاتحاد الأوروبي يتهم بوتين بالسعي إلى تقويض جهود السلام بإعلانه تعرض مقر إقامته لهجوم أوكراني
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يتهم بوتين بالسعي إلى تقويض جهود السلام بإعلانه تعرض مقر إقامته لهجوم أوكراني
05:27 | 2025-12-31
31/12/2025 05:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا: توقيف متورطين بجرائم حرب وارتكاب أعمال تحريضية في اللاذقية وطرطوس
Lebanon 24
سوريا: توقيف متورطين بجرائم حرب وارتكاب أعمال تحريضية في اللاذقية وطرطوس
05:19 | 2025-12-31
31/12/2025 05:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين: أكملنا بنجاح المناورات قرب تايوان
Lebanon 24
الصين: أكملنا بنجاح المناورات قرب تايوان
05:11 | 2025-12-31
31/12/2025 05:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: انفجار قنبلة يدوية يقتل شخصا ويصيب 2 في السويداء
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: انفجار قنبلة يدوية يقتل شخصا ويصيب 2 في السويداء
05:10 | 2025-12-31
31/12/2025 05:10:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: توقيف عدد من المتورطين بجرائم حرب وأعمال تحريضية في اللاذقية وطرطوس
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: توقيف عدد من المتورطين بجرائم حرب وأعمال تحريضية في اللاذقية وطرطوس
04:57 | 2025-12-31
31/12/2025 04:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
10:00 | 2025-12-30
30/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد خطف النقيب المتقاعد أحمد شكر
Lebanon 24
هذا جديد خطف النقيب المتقاعد أحمد شكر
07:48 | 2025-12-30
30/12/2025 07:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
09:01 | 2025-12-30
30/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن قاموا بعمليات على منصة "صيرفة"... تعميم من وزارة المالية
Lebanon 24
لمن قاموا بعمليات على منصة "صيرفة"... تعميم من وزارة المالية
08:21 | 2025-12-30
30/12/2025 08:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:27 | 2025-12-31
الاتحاد الأوروبي يتهم بوتين بالسعي إلى تقويض جهود السلام بإعلانه تعرض مقر إقامته لهجوم أوكراني
05:19 | 2025-12-31
سوريا: توقيف متورطين بجرائم حرب وارتكاب أعمال تحريضية في اللاذقية وطرطوس
05:11 | 2025-12-31
الصين: أكملنا بنجاح المناورات قرب تايوان
05:10 | 2025-12-31
وسائل إعلام سورية: انفجار قنبلة يدوية يقتل شخصا ويصيب 2 في السويداء
04:57 | 2025-12-31
وزارة الداخلية السورية: توقيف عدد من المتورطين بجرائم حرب وأعمال تحريضية في اللاذقية وطرطوس
04:46 | 2025-12-31
أردوغان: نتابع عن كثب الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مصالح بلادنا والشعب القبرصي التركي في شرق المتوسط
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24