تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"أ.ف.ب": السلطات الإيرانية تتحدث عن هجوم على مبنى حكومي جنوبي البلاد
Lebanon 24
31-12-2025
|
07:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران: هجوم على مبنى حكومي مع اليوم الرابع للاحتجاجات الاقتصادية
Lebanon 24
إيران: هجوم على مبنى حكومي مع اليوم الرابع للاحتجاجات الاقتصادية
31/12/2025 21:07:13
31/12/2025 21:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات مقاطعة ساراتوف الروسية: إصابة شخص وتضرر أبنية سكنية في هجوم طائرة مسيرة أوكرانية
Lebanon 24
سلطات مقاطعة ساراتوف الروسية: إصابة شخص وتضرر أبنية سكنية في هجوم طائرة مسيرة أوكرانية
31/12/2025 21:07:13
31/12/2025 21:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: قصف روسي واسع على مقاطعات خيرسون وزابوروجيا وخاركيف جنوبي وشرقي البلاد
Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: قصف روسي واسع على مقاطعات خيرسون وزابوروجيا وخاركيف جنوبي وشرقي البلاد
31/12/2025 21:07:13
31/12/2025 21:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
Lebanon 24
"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" استنكر جباية الفواتير عن سنوات الحرب
31/12/2025 21:07:13
31/12/2025 21:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس الأركان الإسرائيلي: عام 2026 سيكون حاسما في تصميم واقع إسرائيل الأمني
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: عام 2026 سيكون حاسما في تصميم واقع إسرائيل الأمني
14:04 | 2025-12-31
31/12/2025 02:04:13
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب اتفق مع نتنياهو على فتح معبر رفح بمجرد عودته من الولايات المتحدة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب اتفق مع نتنياهو على فتح معبر رفح بمجرد عودته من الولايات المتحدة
13:42 | 2025-12-31
31/12/2025 01:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن يمدد ولاية قوة "أندوف" في الجولان السوري حتى منتصف 2026
Lebanon 24
مجلس الأمن يمدد ولاية قوة "أندوف" في الجولان السوري حتى منتصف 2026
13:05 | 2025-12-31
31/12/2025 01:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف: أجريت وكوشنر وروبيو اتصالا مثمرا مع مستشاري الأمن القومي بفرنسا وبريطانيا وألمانيا ورئيس وفد أوكرانيا
Lebanon 24
ويتكوف: أجريت وكوشنر وروبيو اتصالا مثمرا مع مستشاري الأمن القومي بفرنسا وبريطانيا وألمانيا ورئيس وفد أوكرانيا
12:57 | 2025-12-31
31/12/2025 12:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت (التحكم المروري)
12:50 | 2025-12-31
31/12/2025 12:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
05:15 | 2025-12-31
31/12/2025 05:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
06:21 | 2025-12-31
31/12/2025 06:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
04:56 | 2025-12-31
31/12/2025 04:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
14:47 | 2025-12-30
30/12/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:04 | 2025-12-31
رئيس الأركان الإسرائيلي: عام 2026 سيكون حاسما في تصميم واقع إسرائيل الأمني
13:42 | 2025-12-31
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب اتفق مع نتنياهو على فتح معبر رفح بمجرد عودته من الولايات المتحدة
13:05 | 2025-12-31
مجلس الأمن يمدد ولاية قوة "أندوف" في الجولان السوري حتى منتصف 2026
12:57 | 2025-12-31
ويتكوف: أجريت وكوشنر وروبيو اتصالا مثمرا مع مستشاري الأمن القومي بفرنسا وبريطانيا وألمانيا ورئيس وفد أوكرانيا
12:50 | 2025-12-31
حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت (التحكم المروري)
12:50 | 2025-12-31
وزير الداخلية: سنلاحق كل من يطلق النار ولاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 21:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 21:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 21:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24