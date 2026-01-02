تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
8
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
1
o
النبطية
0
o
زحلة
-2
o
بعلبك
0
o
بشري
5
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"أكسيوس": طهران ترسل رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحتج فيها على منشور الرئيس ترامب بشأن الاحتجاجات في إيران
Lebanon 24
02-01-2026
|
17:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني يرسل رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يؤكد فيها اعتراف الرئيس الأميركي بدوره المباشر في قيادة الهجوم الإسرائيلي على إيران
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يرسل رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يؤكد فيها اعتراف الرئيس الأميركي بدوره المباشر في قيادة الهجوم الإسرائيلي على إيران
03/01/2026 02:33:07
03/01/2026 02:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البعثة الأميركية في الأمم المتحدة: على مجلس الأمن ضمان التزام حماس بتعهداتها بموجب خطة الرئيس ترامب
Lebanon 24
البعثة الأميركية في الأمم المتحدة: على مجلس الأمن ضمان التزام حماس بتعهداتها بموجب خطة الرئيس ترامب
03/01/2026 02:33:07
03/01/2026 02:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة: على مجلس الأمن ضمان التزام حماس بتعهداتها بموجب خطة الرئيس ترمب
Lebanon 24
البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة: على مجلس الأمن ضمان التزام حماس بتعهداتها بموجب خطة الرئيس ترمب
03/01/2026 02:33:07
03/01/2026 02:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من عراقجي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. إليكم مضمونها
Lebanon 24
رسالة من عراقجي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. إليكم مضمونها
03/01/2026 02:33:07
03/01/2026 02:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية السعودية: ندعو كافة المكونات الجنوبية اليمنية للمشاركة الفعالة في مؤتمر الرياض
Lebanon 24
الخارجية السعودية: ندعو كافة المكونات الجنوبية اليمنية للمشاركة الفعالة في مؤتمر الرياض
19:11 | 2026-01-02
02/01/2026 07:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية ترحّب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني لاستضافة مؤتمر للمكونات الجنوبية بالرياض
Lebanon 24
السعودية ترحّب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني لاستضافة مؤتمر للمكونات الجنوبية بالرياض
19:04 | 2026-01-02
02/01/2026 07:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية: القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية والسبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن
Lebanon 24
السعودية: القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية والسبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن
19:03 | 2026-01-02
02/01/2026 07:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس العليمي: نأمل أن يضم المؤتمر كافة المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون استثناء
Lebanon 24
الرئيس العليمي: نأمل أن يضم المؤتمر كافة المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون استثناء
18:50 | 2026-01-02
02/01/2026 06:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة اليمني يستجيب لمناشدة المكونات الجنوبية
Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة اليمني يستجيب لمناشدة المكونات الجنوبية
18:32 | 2026-01-02
02/01/2026 06:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
Lebanon 24
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
09:21 | 2026-01-02
02/01/2026 09:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
01:16 | 2026-01-02
02/01/2026 01:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفضات لم تنتهِ بعد.. استراحة جوية قبل عودة الأمطار هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
المنخفضات لم تنتهِ بعد.. استراحة جوية قبل عودة الأمطار هذا ما كشفه الأب خنيصر
03:54 | 2026-01-02
02/01/2026 03:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو رأس السنة.. هذا ما فعله الأمن بـ "الراقص"!
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو رأس السنة.. هذا ما فعله الأمن بـ "الراقص"!
11:19 | 2026-01-02
02/01/2026 11:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "لحلوح" في بيروت
Lebanon 24
توقيف "لحلوح" في بيروت
05:50 | 2026-01-02
02/01/2026 05:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:11 | 2026-01-02
الخارجية السعودية: ندعو كافة المكونات الجنوبية اليمنية للمشاركة الفعالة في مؤتمر الرياض
19:04 | 2026-01-02
السعودية ترحّب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني لاستضافة مؤتمر للمكونات الجنوبية بالرياض
19:03 | 2026-01-02
السعودية: القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية والسبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن
18:50 | 2026-01-02
الرئيس العليمي: نأمل أن يضم المؤتمر كافة المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون استثناء
18:32 | 2026-01-02
رئيس مجلس القيادة اليمني يستجيب لمناشدة المكونات الجنوبية
18:30 | 2026-01-02
رئيس مجلس القيادة اليمني يتقدّم بطلب إلى السعودية لاستضافة مؤتمر جنوبي شامل في الرياض
فيديو
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
03/01/2026 02:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
03/01/2026 02:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
03/01/2026 02:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24