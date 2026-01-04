التلفزيون السوري: الاجتماعات مع قائد قسد لم تُسفر عن نتائج ملموسة من شأنها التسريع في تنفيذ اتفاق 10 آذار وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لاحقا

Lebanon 24