"لبنان 24": تسلل عدد من جنود الجيش الاسرائيلي حاملين لكشافات ضوئية بعد أن تجاوزوا السياج التقني إلى تلة العاصي شرق بلدة ميس الجبل ودخلوا الى الاراضي اللبنانية

Lebanon 24