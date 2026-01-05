تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"وول ستريت جورنال": تقرير استخباراتي أميركي خلص إلى أن كبار نظام مادورو هم الأنسب لقيادة حكومة مؤقتة
Lebanon 24
05-01-2026
|
17:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": تم إطلاع ترامب على تقرير استخباراتي خلص إلى أن المعارضة ستواجه صعوبة في قيادة حكومة مؤقتة في فنزويلا
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": تم إطلاع ترامب على تقرير استخباراتي خلص إلى أن المعارضة ستواجه صعوبة في قيادة حكومة مؤقتة في فنزويلا
06/01/2026 07:51:33
06/01/2026 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خلصت إلى أن الموالين للنظام هم الأنسب لقيادة فنزويلا بعد مادورو
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خلصت إلى أن الموالين للنظام هم الأنسب لقيادة فنزويلا بعد مادورو
06/01/2026 07:51:33
06/01/2026 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": الرئيس ترامب سئم من الاجتماعات التي تعقد لمجرد عقدها
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": الرئيس ترامب سئم من الاجتماعات التي تعقد لمجرد عقدها
06/01/2026 07:51:33
06/01/2026 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": ماكرون وستارمر وميرتس سيحضرون لقاء ويتكوف وزيلنسكي في برلين
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": ماكرون وستارمر وميرتس سيحضرون لقاء ويتكوف وزيلنسكي في برلين
06/01/2026 07:51:33
06/01/2026 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
العربية: الدعم السريع دفع بتعزيزات من النهود نحو محور الأُبيض
Lebanon 24
العربية: الدعم السريع دفع بتعزيزات من النهود نحو محور الأُبيض
00:50 | 2026-01-06
06/01/2026 12:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام سوري: قوة إسرائيلية أقامت حاجزا في صيدا الجولان بريف القنيطرة
Lebanon 24
إعلام سوري: قوة إسرائيلية أقامت حاجزا في صيدا الجولان بريف القنيطرة
00:38 | 2026-01-06
06/01/2026 12:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
12 آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوبي سوريا (الجزيرة)
Lebanon 24
12 آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوبي سوريا (الجزيرة)
00:37 | 2026-01-06
06/01/2026 12:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوشيتد برس: مقتل 35 إيرانيا على الأقل خلال الاحتجاجات الأخيرة
Lebanon 24
أسوشيتد برس: مقتل 35 إيرانيا على الأقل خلال الاحتجاجات الأخيرة
00:17 | 2026-01-06
06/01/2026 12:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: محاكمة مادورو في الولايات المتحدة قد لا تبدأ قبل عام 2027
Lebanon 24
بلومبرغ: محاكمة مادورو في الولايات المتحدة قد لا تبدأ قبل عام 2027
00:16 | 2026-01-06
06/01/2026 12:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة قريباً.. هذا ما سنشهده اعتبارا من 9 كانون الثاني فاستعدوا
Lebanon 24
الأمطار عائدة قريباً.. هذا ما سنشهده اعتبارا من 9 كانون الثاني فاستعدوا
02:52 | 2026-01-05
05/01/2026 02:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:50 | 2026-01-06
العربية: الدعم السريع دفع بتعزيزات من النهود نحو محور الأُبيض
00:38 | 2026-01-06
إعلام سوري: قوة إسرائيلية أقامت حاجزا في صيدا الجولان بريف القنيطرة
00:37 | 2026-01-06
12 آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوبي سوريا (الجزيرة)
00:17 | 2026-01-06
أسوشيتد برس: مقتل 35 إيرانيا على الأقل خلال الاحتجاجات الأخيرة
00:16 | 2026-01-06
بلومبرغ: محاكمة مادورو في الولايات المتحدة قد لا تبدأ قبل عام 2027
23:59 | 2026-01-05
التحكم المروري: ١٢ جريحاً في ٩ حوادث سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 07:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24