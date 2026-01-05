موقع "واللا" نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية: حزب الله ينسّق عملياته مع الجيش اللبناني ما يثير مخاوف إسرائيل من أن يتعمّق التعاون بينهما وقد نُقل هذا القلق إلى الجانب الأميركي

