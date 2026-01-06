ميقاتي: الحكومة الحالية مدعوة الى الاستمرار في عملها لتنفيذ ما التزمت به لا سيما لجهة بسط سلطة الدولة على كافة اراضيها وحصر السلاح في يد الجيش والقوى الامنية

Lebanon 24