مسؤول سوري لـ"رويترز": من المستحيل المضي قدماً في الملفات الاستراتيجية مع إسرائيل من دون جدول زمني ملزم وواضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء خطوط ما قبل 8 كانون الأول 2024

Lebanon 24