تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
التحكم المروري: 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
Lebanon 24
06-01-2026
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
07/01/2026 12:21:06
07/01/2026 12:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: 6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: 6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
07/01/2026 12:21:06
07/01/2026 12:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
3 قتلى و3 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
Lebanon 24
3 قتلى و3 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
07/01/2026 12:21:06
07/01/2026 12:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و ٤ جرحى في 5 حوادث سير في خلال الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و ٤ جرحى في 5 حوادث سير في خلال الساعات الـ24 الماضية
07/01/2026 12:21:06
07/01/2026 12:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسائل إعلام سورية: خروج أعداد كبيرة من المدنيين من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية والسريان في مدينة حلب
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: خروج أعداد كبيرة من المدنيين من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية والسريان في مدينة حلب
05:06 | 2026-01-07
07/01/2026 05:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
التضخم في منطقة اليورو يسجل 2% في كانون الأول على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات
Lebanon 24
التضخم في منطقة اليورو يسجل 2% في كانون الأول على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات
05:04 | 2026-01-07
07/01/2026 05:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب المحامين عماد مارتينوس أطلع الرئيس عون على موقف نقباء المهن الحرة من مشروع قانون "الفجوة المالية" ووجهة نظر نقابة المحامين في عدد من المواضيع الوطنية المطروحة
Lebanon 24
نقيب المحامين عماد مارتينوس أطلع الرئيس عون على موقف نقباء المهن الحرة من مشروع قانون "الفجوة المالية" ووجهة نظر نقابة المحامين في عدد من المواضيع الوطنية المطروحة
04:53 | 2026-01-07
07/01/2026 04:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الايرانية: يتوجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية مواجهة سياسات الكيان الإسرائيلي التي تهدف إلى تقسيم الصومال
Lebanon 24
وزارة الخارجية الايرانية: يتوجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية مواجهة سياسات الكيان الإسرائيلي التي تهدف إلى تقسيم الصومال
04:48 | 2026-01-07
07/01/2026 04:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ ف ب": الأمم المتحدة تدين "الفصل العنصري" الإسرائيلي و"خنق" حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية
Lebanon 24
"أ ف ب": الأمم المتحدة تدين "الفصل العنصري" الإسرائيلي و"خنق" حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية
04:47 | 2026-01-07
07/01/2026 04:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
10:01 | 2026-01-06
06/01/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:06 | 2026-01-07
وسائل إعلام سورية: خروج أعداد كبيرة من المدنيين من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية والسريان في مدينة حلب
05:04 | 2026-01-07
التضخم في منطقة اليورو يسجل 2% في كانون الأول على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات
04:53 | 2026-01-07
نقيب المحامين عماد مارتينوس أطلع الرئيس عون على موقف نقباء المهن الحرة من مشروع قانون "الفجوة المالية" ووجهة نظر نقابة المحامين في عدد من المواضيع الوطنية المطروحة
04:48 | 2026-01-07
وزارة الخارجية الايرانية: يتوجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية مواجهة سياسات الكيان الإسرائيلي التي تهدف إلى تقسيم الصومال
04:47 | 2026-01-07
"أ ف ب": الأمم المتحدة تدين "الفصل العنصري" الإسرائيلي و"خنق" حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية
04:45 | 2026-01-07
الرئيس الإيراني يدعو أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم التعرّض للمتظاهرين
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 12:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 12:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 12:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24