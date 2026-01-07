تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
-9
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
وسائل إعلام كولومبية: أجرى رئيسا كولومبيا غوستافو بيترو والولايات المتحدة دونالد ترامب أول مكالمة هاتفية بينهما
Lebanon 24
07-01-2026
|
18:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام كولومبية: مكالمة الرئيس غوستافو بيترو مع ترامب كانت ودّية ومن المتوقّع أن تُصدر الرئاسة بياناً بشأنها
Lebanon 24
وسائل إعلام كولومبية: مكالمة الرئيس غوستافو بيترو مع ترامب كانت ودّية ومن المتوقّع أن تُصدر الرئاسة بياناً بشأنها
08/01/2026 07:08:08
08/01/2026 07:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام أوكرانية: الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجريان اتصالا هاتفيا مع قادة أوروبيين بعد مباحثات بينهما استمرت نحو ساعتين
Lebanon 24
وسائل إعلام أوكرانية: الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجريان اتصالا هاتفيا مع قادة أوروبيين بعد مباحثات بينهما استمرت نحو ساعتين
08/01/2026 07:08:08
08/01/2026 07:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس كولومبيا غوستافو بيترو للرئيس الأميركي دونالد ترامب: تفضل لزيارة كولومبيا لتُشارك في تدمير 9 مختبرات ندمرها يومياً حتى لا يصل الكوكايين إلى بلادكم
Lebanon 24
رئيس كولومبيا غوستافو بيترو للرئيس الأميركي دونالد ترامب: تفضل لزيارة كولومبيا لتُشارك في تدمير 9 مختبرات ندمرها يومياً حتى لا يصل الكوكايين إلى بلادكم
08/01/2026 07:08:08
08/01/2026 07:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أجريت للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني وناقشنا قضايا عدة من بينها أوكرانيا وروسيا
Lebanon 24
ترامب: أجريت للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني وناقشنا قضايا عدة من بينها أوكرانيا وروسيا
08/01/2026 07:08:08
08/01/2026 07:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": دوي الصوت الذي سمع في أرجاء الجنوب تبين انه ناجم عن تفجير للعدو الاسرائيلي في بلدة حولا
Lebanon 24
"لبنان 24": دوي الصوت الذي سمع في أرجاء الجنوب تبين انه ناجم عن تفجير للعدو الاسرائيلي في بلدة حولا
23:36 | 2026-01-07
07/01/2026 11:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: 3 قتلى و14 جريحًا في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: 3 قتلى و14 جريحًا في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
23:30 | 2026-01-07
07/01/2026 11:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة سولت ليك بولاية يوتا الأميركية (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة سولت ليك بولاية يوتا الأميركية (التلفزيون العربي)
23:20 | 2026-01-07
07/01/2026 11:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توم براك لقناة i24 الاسرائيلية: نتيجة المحادثات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والسوريين هي اختراق كبير (الميادين)
Lebanon 24
توم براك لقناة i24 الاسرائيلية: نتيجة المحادثات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والسوريين هي اختراق كبير (الميادين)
23:11 | 2026-01-07
07/01/2026 11:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية يدفعون لإقامة موقع تزلج إسرائيلي سوري مشترك في جبل الشيخ
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية يدفعون لإقامة موقع تزلج إسرائيلي سوري مشترك في جبل الشيخ
23:10 | 2026-01-07
07/01/2026 11:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
01:39 | 2026-01-07
07/01/2026 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
02:17 | 2026-01-07
07/01/2026 02:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
Lebanon 24
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
11:00 | 2026-01-07
07/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
23:36 | 2026-01-07
"لبنان 24": دوي الصوت الذي سمع في أرجاء الجنوب تبين انه ناجم عن تفجير للعدو الاسرائيلي في بلدة حولا
23:30 | 2026-01-07
التحكم المروري: 3 قتلى و14 جريحًا في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
23:20 | 2026-01-07
مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة سولت ليك بولاية يوتا الأميركية (التلفزيون العربي)
23:11 | 2026-01-07
توم براك لقناة i24 الاسرائيلية: نتيجة المحادثات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والسوريين هي اختراق كبير (الميادين)
23:10 | 2026-01-07
وسائل إعلام إسرائيلية: مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية يدفعون لإقامة موقع تزلج إسرائيلي سوري مشترك في جبل الشيخ
23:03 | 2026-01-07
التحالف السعودي: معلومات استخبارية تفيد أن عيدروس الزبيدي وآخرين هربوا من ميناء عدن إلى "إقليم أرض الصومال"
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 07:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 07:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
08/01/2026 07:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24