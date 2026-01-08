تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-7
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
الرئيس الفرنسي: أعدنا النظر في وجود القواعد العسكرية بإفريقيا ولكن من يظن أننا تخلينا عن هذه المنطقة فهو مخطئ
Lebanon 24
08-01-2026
|
07:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: اتفاق السلام جاهز بنسبة 90% ومن يظن أن أوكرانيا مستعدة للاستسلام فهو مخطئ
Lebanon 24
زيلينسكي: اتفاق السلام جاهز بنسبة 90% ومن يظن أن أوكرانيا مستعدة للاستسلام فهو مخطئ
08/01/2026 19:55:02
08/01/2026 19:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية من كراكاس قرب قاعدة عسكرية
Lebanon 24
رويترز: انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية من كراكاس قرب قاعدة عسكرية
08/01/2026 19:55:02
08/01/2026 19:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لضرورة اعادة النظر بموضوع الضرائب وخفضها تدريجيا عن المناطق التي تبعد عن العاصمة
Lebanon 24
ميقاتي: لضرورة اعادة النظر بموضوع الضرائب وخفضها تدريجيا عن المناطق التي تبعد عن العاصمة
08/01/2026 19:55:02
08/01/2026 19:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الصومال: نرفض خطوة نتنياهو ولن نقبل بإقامة قواعد عسكرية على أراضينا
Lebanon 24
رئيس الصومال: نرفض خطوة نتنياهو ولن نقبل بإقامة قواعد عسكرية على أراضينا
08/01/2026 19:55:02
08/01/2026 19:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وكالة الأنباء اليمنية: إقالة وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري من منصبه وإحالته للتقاعد
Lebanon 24
وكالة الأنباء اليمنية: إقالة وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري من منصبه وإحالته للتقاعد
12:52 | 2026-01-08
08/01/2026 12:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على محيط فندق المشتل شمال غربي مدينة غزة
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على محيط فندق المشتل شمال غربي مدينة غزة
12:39 | 2026-01-08
08/01/2026 12:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ حلب السورية: قوى الأمن الداخلي تستعد للانتشار داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية تمهيدا لتأمينهما بالكامل
Lebanon 24
محافظ حلب السورية: قوى الأمن الداخلي تستعد للانتشار داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية تمهيدا لتأمينهما بالكامل
12:30 | 2026-01-08
08/01/2026 12:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع تام للإنترنت على مستوى البلاد في إيران حسب رويترز
Lebanon 24
انقطاع تام للإنترنت على مستوى البلاد في إيران حسب رويترز
12:30 | 2026-01-08
08/01/2026 12:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيد في غارة العدوّ الإسرائيليّ التي استهدفت سيارة على طريق زيتا - بنعفول في قضاء صيدا
Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيد في غارة العدوّ الإسرائيليّ التي استهدفت سيارة على طريق زيتا - بنعفول في قضاء صيدا
11:59 | 2026-01-08
08/01/2026 11:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
01:49 | 2026-01-08
08/01/2026 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
14:00 | 2026-01-07
07/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:52 | 2026-01-08
وكالة الأنباء اليمنية: إقالة وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري من منصبه وإحالته للتقاعد
12:39 | 2026-01-08
غارة إسرائيلية على محيط فندق المشتل شمال غربي مدينة غزة
12:30 | 2026-01-08
محافظ حلب السورية: قوى الأمن الداخلي تستعد للانتشار داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية تمهيدا لتأمينهما بالكامل
12:30 | 2026-01-08
انقطاع تام للإنترنت على مستوى البلاد في إيران حسب رويترز
11:59 | 2026-01-08
وزارة الصحة: شهيد في غارة العدوّ الإسرائيليّ التي استهدفت سيارة على طريق زيتا - بنعفول في قضاء صيدا
11:49 | 2026-01-08
سانا: أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب يبدأون تسليم أجزاء من الأحياء إلى الدولة السورية
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 19:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 19:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 19:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24