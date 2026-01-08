"إسرائيل هيوم": وزارة المالية الإسرائيلية تُصادق على إقرار موازنة بقيمة 7 ملايين شيكل بهدف إزالة الأنقاض من رفح تمهيدًا لإعادة إعمارها بطلب أميركي

Lebanon 24