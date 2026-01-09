عراقجي: أهم المحاور التي أكدت عليها خلال لقاءاتي مع المسؤولين اللبنانيين تتمحور حول تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع لبنان وسياسة إيران مبنية على الدعم الكامل لاستقلال لبنان وسلامة أراضيه

Lebanon 24