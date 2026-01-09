تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-8
o
بشري
10
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
ترامب: نرغب في إبرام صفقة مع الدنمارك بشأن غرينلاند
Lebanon 24
09-01-2026
|
16:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
روبيو: سنعقد اجتماعا مع الدنمارك بشأن غرينلاند الأسبوع المقبل
Lebanon 24
روبيو: سنعقد اجتماعا مع الدنمارك بشأن غرينلاند الأسبوع المقبل
10/01/2026 00:23:28
10/01/2026 00:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات قوية من الدنمارك عقب تهديد ترامب بضم غرينلاند
Lebanon 24
تحذيرات قوية من الدنمارك عقب تهديد ترامب بضم غرينلاند
10/01/2026 00:23:28
10/01/2026 00:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الدنمارك تستدعي السفير الأميركي عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند (العربية)
Lebanon 24
الدنمارك تستدعي السفير الأميركي عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند (العربية)
10/01/2026 00:23:28
10/01/2026 00:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يعلن عقد اجتماع مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث قضية غرينلاند
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يعلن عقد اجتماع مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث قضية غرينلاند
10/01/2026 00:23:28
10/01/2026 00:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"سانا" عن وزارة الدفاع السورية: استمرار عمليات التمشيط داخل شوارع حي الشيخ مقصود في حلب
Lebanon 24
"سانا" عن وزارة الدفاع السورية: استمرار عمليات التمشيط داخل شوارع حي الشيخ مقصود في حلب
17:16 | 2026-01-09
09/01/2026 05:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: يجب علينا تملك غرينلاند لحماية أمننا القومي سواء فعلنا ذلك بالطرق السلمية أو بالقوة
Lebanon 24
ترامب: يجب علينا تملك غرينلاند لحماية أمننا القومي سواء فعلنا ذلك بالطرق السلمية أو بالقوة
16:11 | 2026-01-09
09/01/2026 04:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
Lebanon 24
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
16:10 | 2026-01-09
09/01/2026 04:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إيران في "ورطة كبيرة" مع استمرار الاحتجاجات وما قد نفعله هناك لا يعني نشر قوات في الميدان
Lebanon 24
ترامب: إيران في "ورطة كبيرة" مع استمرار الاحتجاجات وما قد نفعله هناك لا يعني نشر قوات في الميدان
16:03 | 2026-01-09
09/01/2026 04:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أريد أن أرى السلام بين الأكراد والحكومة السورية
Lebanon 24
ترامب: أريد أن أرى السلام بين الأكراد والحكومة السورية
16:02 | 2026-01-09
09/01/2026 04:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
23:00 | 2026-01-08
08/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
13:39 | 2026-01-09
09/01/2026 01:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
12:30 | 2026-01-09
09/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
17:16 | 2026-01-09
"سانا" عن وزارة الدفاع السورية: استمرار عمليات التمشيط داخل شوارع حي الشيخ مقصود في حلب
16:11 | 2026-01-09
ترامب: يجب علينا تملك غرينلاند لحماية أمننا القومي سواء فعلنا ذلك بالطرق السلمية أو بالقوة
16:10 | 2026-01-09
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
16:03 | 2026-01-09
ترامب: إيران في "ورطة كبيرة" مع استمرار الاحتجاجات وما قد نفعله هناك لا يعني نشر قوات في الميدان
16:02 | 2026-01-09
ترامب: أريد أن أرى السلام بين الأكراد والحكومة السورية
15:43 | 2026-01-09
التلفزيون السوري: الجيش يستهدف بالمدفعية مواقع قسد في دير حافر بريف حلب
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
10/01/2026 00:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
10/01/2026 00:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
10/01/2026 00:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
