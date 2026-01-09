تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
-9
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
"سانا" عن مصدر عسكري سوري: قواتنا اعتقلت عدداً من عناصر قسد
Lebanon 24
09-01-2026
|
19:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام سوري: قوات أميركية وسورية تنفذ عمليات اعتقال في مدينة تدمر تشمل عدداً من الأشخاص
Lebanon 24
إعلام سوري: قوات أميركية وسورية تنفذ عمليات اعتقال في مدينة تدمر تشمل عدداً من الأشخاص
10/01/2026 05:40:09
10/01/2026 05:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: إصابة 3 من عناصر الأمن الداخلي في حلب بقصف لـ"قسد"
Lebanon 24
الداخلية السورية: إصابة 3 من عناصر الأمن الداخلي في حلب بقصف لـ"قسد"
10/01/2026 05:40:09
10/01/2026 05:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: العديد من الإصابات بين عناصر الدفاع المدني والمدنيين بنيران "قسد"
Lebanon 24
الداخلية السورية: العديد من الإصابات بين عناصر الدفاع المدني والمدنيين بنيران "قسد"
10/01/2026 05:40:09
10/01/2026 05:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سانا عن مصدر عسكري: الاعتداء الذي استهدف مناطق بالعاصمة دمشق كان بصواريخ أطلقت من منصة متحركة
Lebanon 24
سانا عن مصدر عسكري: الاعتداء الذي استهدف مناطق بالعاصمة دمشق كان بصواريخ أطلقت من منصة متحركة
10/01/2026 05:40:09
10/01/2026 05:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"سانا" عن مصدر عسكري: نعمل على ترتيب دخول قوى الأمن الداخلي إلى حي الشيخ مقصود حالما تنتهي عمليات التمشيط
Lebanon 24
"سانا" عن مصدر عسكري: نعمل على ترتيب دخول قوى الأمن الداخلي إلى حي الشيخ مقصود حالما تنتهي عمليات التمشيط
19:29 | 2026-01-09
09/01/2026 07:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"تاس" عن السفير الروسي لدى فنزويلا: روسيا وفنزويلا تواصلان الحفاظ على شراكتهما الاستراتيجية بشكل كامل
Lebanon 24
"تاس" عن السفير الروسي لدى فنزويلا: روسيا وفنزويلا تواصلان الحفاظ على شراكتهما الاستراتيجية بشكل كامل
19:13 | 2026-01-09
09/01/2026 07:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: ترامب اعتبر التصويت بمجلس الشيوخ معارضاً للعملية في فنزويلا التي يراها نجاحاً باهراً
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: ترامب اعتبر التصويت بمجلس الشيوخ معارضاً للعملية في فنزويلا التي يراها نجاحاً باهراً
19:00 | 2026-01-09
09/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز: ما حدث في مينيابوليس أمر مشين وردّ إدارة ترامب هو الكذب كالعادة
Lebanon 24
السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز: ما حدث في مينيابوليس أمر مشين وردّ إدارة ترامب هو الكذب كالعادة
18:49 | 2026-01-09
09/01/2026 06:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: ترامب وبّخ جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم قراراً بشأن صلاحيات الحرب
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: ترامب وبّخ جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم قراراً بشأن صلاحيات الحرب
18:35 | 2026-01-09
09/01/2026 06:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
23:00 | 2026-01-08
08/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
12:30 | 2026-01-09
09/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
13:39 | 2026-01-09
09/01/2026 01:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:29 | 2026-01-09
"سانا" عن مصدر عسكري: نعمل على ترتيب دخول قوى الأمن الداخلي إلى حي الشيخ مقصود حالما تنتهي عمليات التمشيط
19:13 | 2026-01-09
"تاس" عن السفير الروسي لدى فنزويلا: روسيا وفنزويلا تواصلان الحفاظ على شراكتهما الاستراتيجية بشكل كامل
19:00 | 2026-01-09
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: ترامب اعتبر التصويت بمجلس الشيوخ معارضاً للعملية في فنزويلا التي يراها نجاحاً باهراً
18:49 | 2026-01-09
السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز: ما حدث في مينيابوليس أمر مشين وردّ إدارة ترامب هو الكذب كالعادة
18:35 | 2026-01-09
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: ترامب وبّخ جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم قراراً بشأن صلاحيات الحرب
18:14 | 2026-01-09
"التلغراف" عن مسؤولين غربيين: من المتوقّع أن يجتمع زيلنسكي وترامب في دافوس لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
10/01/2026 05:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
10/01/2026 05:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
10/01/2026 05:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24