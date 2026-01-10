مسؤولة ⁠السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعلن عن دفعة جديدة بقيمة مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري و"أجندة الإصلاح"

Lebanon 24