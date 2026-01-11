تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
الداخلية لـ"فرانس برس": إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب لشمال شرق سوريا
Lebanon 24
11-01-2026
|
03:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
