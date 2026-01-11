الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي ندد بالانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في الفاشر وشمال كردفان وأكد أهمية توفير ملاذات آمنة وضمان وصول المساعدات دون عوائق

