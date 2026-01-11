تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
"وول ستريت جورنال": ترامب سيقدم إحاطة الثلاثاء المقبل بشأن خيارات محددة للرد على قمع الاحتجاجات في إيران
Lebanon 24
11-01-2026
|
11:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: الرئيس ترمب يتلقى الثلاثاء إحاطة بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: الرئيس ترمب يتلقى الثلاثاء إحاطة بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران
11/01/2026 21:49:33
11/01/2026 21:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن ترامب: على الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي التنسيق معي بشأن معدلات الفائدة
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن ترامب: على الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي التنسيق معي بشأن معدلات الفائدة
11/01/2026 21:49:33
11/01/2026 21:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": ترامب نصح رئيسة وزراء اليابان بعدم استفزاز بكين بشأن سيادة تايوان
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": ترامب نصح رئيسة وزراء اليابان بعدم استفزاز بكين بشأن سيادة تايوان
11/01/2026 21:49:33
11/01/2026 21:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": ترامب يدرس عدة خيارات لدعم الاحتجاجات في إيران وإضعاف النظام
Lebanon 24
"أكسيوس": ترامب يدرس عدة خيارات لدعم الاحتجاجات في إيران وإضعاف النظام
11/01/2026 21:49:33
11/01/2026 21:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس عون: ليس لدي حزب سياسي ولا اطمح ان اكمل في الحياة السياسية بعد خمس سنوات ودوري في الانتخابات النيابية تأمين اجرائها في موعدها الدستوري وسلامتها وامنها وشفافيتها
Lebanon 24
الرئيس عون: ليس لدي حزب سياسي ولا اطمح ان اكمل في الحياة السياسية بعد خمس سنوات ودوري في الانتخابات النيابية تأمين اجرائها في موعدها الدستوري وسلامتها وامنها وشفافيتها
14:40 | 2026-01-11
11/01/2026 02:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: ممنوع ان تتأجل الانتخابات وممنوع الا تجري هذا استحقاق دستوري وسيتم اجراؤه والحكومة قامت بما عليها وعلى مجلس النواب القيام بما عليه
Lebanon 24
الرئيس عون: ممنوع ان تتأجل الانتخابات وممنوع الا تجري هذا استحقاق دستوري وسيتم اجراؤه والحكومة قامت بما عليها وعلى مجلس النواب القيام بما عليه
14:38 | 2026-01-11
11/01/2026 02:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: من المفروض وفي اسرع وقت ممكن رفع القرار الظني في انفجار المرفأ على ان يستكمل المجلس العدلي عمله ولا يمكننا الاستمرار في المماطلة بالامر اكثر من ذلك
Lebanon 24
الرئيس عون: من المفروض وفي اسرع وقت ممكن رفع القرار الظني في انفجار المرفأ على ان يستكمل المجلس العدلي عمله ولا يمكننا الاستمرار في المماطلة بالامر اكثر من ذلك
14:35 | 2026-01-11
11/01/2026 02:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: نحن بحاجة إلى صندوق النقد لكن الاتفاق معه عليه أن يرضي واقع لبنان كذلك فليست كل الامور تُطبّق في البلدان كلها سواء
Lebanon 24
الرئيس عون: نحن بحاجة إلى صندوق النقد لكن الاتفاق معه عليه أن يرضي واقع لبنان كذلك فليست كل الامور تُطبّق في البلدان كلها سواء
14:32 | 2026-01-11
11/01/2026 02:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: مشكلة لبنان الأساسية هي الفساد وأصبح جزءًا من ثقافتنا لأنّ القضاء كان غائبًا أمّا اليوم فالوضع تغيّر
Lebanon 24
الرئيس عون: مشكلة لبنان الأساسية هي الفساد وأصبح جزءًا من ثقافتنا لأنّ القضاء كان غائبًا أمّا اليوم فالوضع تغيّر
14:30 | 2026-01-11
11/01/2026 02:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
16:54 | 2026-01-10
10/01/2026 04:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
23:57 | 2026-01-10
10/01/2026 11:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
02:29 | 2026-01-11
11/01/2026 02:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
04:00 | 2026-01-11
11/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:40 | 2026-01-11
الرئيس عون: ليس لدي حزب سياسي ولا اطمح ان اكمل في الحياة السياسية بعد خمس سنوات ودوري في الانتخابات النيابية تأمين اجرائها في موعدها الدستوري وسلامتها وامنها وشفافيتها
14:38 | 2026-01-11
الرئيس عون: ممنوع ان تتأجل الانتخابات وممنوع الا تجري هذا استحقاق دستوري وسيتم اجراؤه والحكومة قامت بما عليها وعلى مجلس النواب القيام بما عليه
14:35 | 2026-01-11
الرئيس عون: من المفروض وفي اسرع وقت ممكن رفع القرار الظني في انفجار المرفأ على ان يستكمل المجلس العدلي عمله ولا يمكننا الاستمرار في المماطلة بالامر اكثر من ذلك
14:32 | 2026-01-11
الرئيس عون: نحن بحاجة إلى صندوق النقد لكن الاتفاق معه عليه أن يرضي واقع لبنان كذلك فليست كل الامور تُطبّق في البلدان كلها سواء
14:30 | 2026-01-11
الرئيس عون: مشكلة لبنان الأساسية هي الفساد وأصبح جزءًا من ثقافتنا لأنّ القضاء كان غائبًا أمّا اليوم فالوضع تغيّر
14:28 | 2026-01-11
الرئيس عون: قانون الفجوة المالية لم يتم الانتهاء منه بعد ووجوده ولو انه غير كامل افضل من عدم وجود اي قانون
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
11/01/2026 21:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
11/01/2026 21:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
11/01/2026 21:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24