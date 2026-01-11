تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-7
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
وكالة "تسنيم": إيران توجه رسالة احتجاجية عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن تدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية والتحريض على العنف وزعزعة استقرار البلاد
Lebanon 24
11-01-2026
|
13:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": طهران ترسل رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحتج فيها على منشور الرئيس ترامب بشأن الاحتجاجات في إيران
Lebanon 24
"أكسيوس": طهران ترسل رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحتج فيها على منشور الرئيس ترامب بشأن الاحتجاجات في إيران
12/01/2026 00:34:39
12/01/2026 00:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: لا يجوز لأي دولة التحريض على العنف
Lebanon 24
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: لا يجوز لأي دولة التحريض على العنف
12/01/2026 00:34:39
12/01/2026 00:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة ودول عربية تحث مجلس الأمن على اعتماد قرارها بشأن غزة
Lebanon 24
الولايات المتحدة ودول عربية تحث مجلس الأمن على اعتماد قرارها بشأن غزة
12/01/2026 00:34:39
12/01/2026 00:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: هجوم تدمر يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب
Lebanon 24
الداخلية السورية: هجوم تدمر يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب
12/01/2026 00:34:39
12/01/2026 00:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"رويترز" عن مسؤول أميركي: من المتوقع أن يجتمع ترامب مع كبار مستشاريه يوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات المتاحة بشأن إيران
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي: من المتوقع أن يجتمع ترامب مع كبار مستشاريه يوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات المتاحة بشأن إيران
17:24 | 2026-01-11
11/01/2026 05:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الفنزويلية: علاقاتنا مع كوبا تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير والسيادة
Lebanon 24
الحكومة الفنزويلية: علاقاتنا مع كوبا تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير والسيادة
17:09 | 2026-01-11
11/01/2026 05:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الأمن القومي الإيرانية: أسلوب مثيري الشغب أميركي بالكامل
Lebanon 24
لجنة الأمن القومي الإيرانية: أسلوب مثيري الشغب أميركي بالكامل
17:06 | 2026-01-11
11/01/2026 05:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام اسرائيلي: فتح الملاجئ العامة في تل أبيب
Lebanon 24
إعلام اسرائيلي: فتح الملاجئ العامة في تل أبيب
16:49 | 2026-01-11
11/01/2026 04:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري: التجربة المصرية في التنمية الاقتصادية تمثل نموذجًا مهمًا يمكن لسوريا الاستفادة منه
Lebanon 24
الرئيس السوري: التجربة المصرية في التنمية الاقتصادية تمثل نموذجًا مهمًا يمكن لسوريا الاستفادة منه
16:48 | 2026-01-11
11/01/2026 04:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
23:57 | 2026-01-10
10/01/2026 11:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
02:29 | 2026-01-11
11/01/2026 02:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
04:00 | 2026-01-11
11/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:24 | 2026-01-11
"رويترز" عن مسؤول أميركي: من المتوقع أن يجتمع ترامب مع كبار مستشاريه يوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات المتاحة بشأن إيران
17:09 | 2026-01-11
الحكومة الفنزويلية: علاقاتنا مع كوبا تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير والسيادة
17:06 | 2026-01-11
لجنة الأمن القومي الإيرانية: أسلوب مثيري الشغب أميركي بالكامل
16:49 | 2026-01-11
إعلام اسرائيلي: فتح الملاجئ العامة في تل أبيب
16:48 | 2026-01-11
الرئيس السوري: التجربة المصرية في التنمية الاقتصادية تمثل نموذجًا مهمًا يمكن لسوريا الاستفادة منه
16:37 | 2026-01-11
تسنيم عن الحرس الثوري الإيراني: الفتنة والجرائم التي يرتكبها مثيرو الشغب والإرهابيون امتداد لحرب الـ 12 يوما
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 00:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 00:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 00:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24