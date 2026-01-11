الرئيس عون: مساعينا اليوم هي في إطار اتفاق الهدنة أي الإتفاق الأمني والانسحاب ووقف الإعتداءات واستعادة الأسرى وحل مشكلة الحدود ويكون ذلك خطوة أساسية باتجاه السلام ولكن ليس شرطاً بمعنى القول "إذا حققت السلام معي أنسحب"

