الرئيس عون: في موضوع المخدرات وضبط الحدود نلاحظ تعاون الجيش وعمله الدائم أنظروا إلى زيارة البابا مثلًا والأعياد كيف عملوا وأرسلوا التقارير وسنلاحق دائمًا تجار المخدرات

