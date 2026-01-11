الرئيس عون: من المفروض وفي اسرع وقت ممكن رفع القرار الظني في انفجار المرفأ على ان يستكمل المجلس العدلي عمله ولا يمكننا الاستمرار في المماطلة بالامر اكثر من ذلك

Lebanon 24