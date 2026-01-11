الرئيس عون: ليس لدي حزب سياسي ولا اطمح ان اكمل في الحياة السياسية بعد خمس سنوات ودوري في الانتخابات النيابية تأمين اجرائها في موعدها الدستوري وسلامتها وامنها وشفافيتها

Lebanon 24