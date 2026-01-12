السفير المصري علاء موسى بعد اجتماع اللجنة الخماسية مع الرئيس نواف سلام: اعربنا عن ثقتنا بالرئيس سلام وبالحكومة خصوصاً وان الاصلاحات الاقتصادية ضرورية للغاية

Lebanon 24