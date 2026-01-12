السفير المصري: اكدنا ان أعضاء اللجنة الخماسية هم اصدقاء للبنان ويساعدونه وهم بجانبه في الكثير من المحطات ونحن الى جانب الدولة في كل مؤسساتها في موضوع حصر السلاح وما يتم اتخاذه من خطوات في هذا الاطار

Lebanon 24