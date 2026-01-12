تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
السفير المصري: اكدنا ان أعضاء اللجنة الخماسية هم اصدقاء للبنان ويساعدونه وهم بجانبه في الكثير من المحطات ونحن الى جانب الدولة في كل مؤسساتها في موضوع حصر السلاح وما يتم اتخاذه من خطوات في هذا الاطار
Lebanon 24
12-01-2026
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخماسية في السراي: تقف إلى جانب لبنان وندعم خطوات حصر السلاح
Lebanon 24
الخماسية في السراي: تقف إلى جانب لبنان وندعم خطوات حصر السلاح
12/01/2026 11:53:35
12/01/2026 11:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير المصري: نحن على ثقة أن الأمور تسير بشكل جيد ولا توجد مهل ونحن ننتظر خطوات الدولة اللبنانية للانتهاء من هذا الملف
Lebanon 24
السفير المصري: نحن على ثقة أن الأمور تسير بشكل جيد ولا توجد مهل ونحن ننتظر خطوات الدولة اللبنانية للانتهاء من هذا الملف
12/01/2026 11:53:35
12/01/2026 11:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير المصري: ما تقوم به الدولة اللبنانية جيد جدا في موضوع حصرية السلاح وكلام سلام اليوم كان مطابقا لكلام الرئيس عون أمس
Lebanon 24
السفير المصري: ما تقوم به الدولة اللبنانية جيد جدا في موضوع حصرية السلاح وكلام سلام اليوم كان مطابقا لكلام الرئيس عون أمس
12/01/2026 11:53:35
12/01/2026 11:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: لا يمكن لتل أبيب أن تسمح باستمرار التهديد من جانب حزب الله
Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: لا يمكن لتل أبيب أن تسمح باستمرار التهديد من جانب حزب الله
12/01/2026 11:53:35
12/01/2026 11:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
دورية إسرائيلية تنصب حاجزا مؤقتا قرب بلدة كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي (الجزيرة)
Lebanon 24
دورية إسرائيلية تنصب حاجزا مؤقتا قرب بلدة كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي (الجزيرة)
04:41 | 2026-01-12
12/01/2026 04:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أونروا للعربية: إسرائيل تمنعنا من إدخال 6000 شاحنة مساعدات إلى غزة
Lebanon 24
أونروا للعربية: إسرائيل تمنعنا من إدخال 6000 شاحنة مساعدات إلى غزة
04:29 | 2026-01-12
12/01/2026 04:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الفرنسيّ لدى بيروت هيرفي ماغرو للـLBCI: فرنسا ستشارك في الشق الدبلوماسيّ للميكانيزم على أن تتبلور المهام وطريقة العمل داخل اللجنة وعليه ستُحدّد الشخصية التي ستثمل باريس
Lebanon 24
السفير الفرنسيّ لدى بيروت هيرفي ماغرو للـLBCI: فرنسا ستشارك في الشق الدبلوماسيّ للميكانيزم على أن تتبلور المهام وطريقة العمل داخل اللجنة وعليه ستُحدّد الشخصية التي ستثمل باريس
04:17 | 2026-01-12
12/01/2026 04:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار أمني منظم في شبوة بتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية (العربية)
Lebanon 24
انتشار أمني منظم في شبوة بتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية (العربية)
04:10 | 2026-01-12
12/01/2026 04:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: ما يجري في إيران استمرار للحرب التي شنتها إسرائيل على البلاد
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: ما يجري في إيران استمرار للحرب التي شنتها إسرائيل على البلاد
04:00 | 2026-01-12
12/01/2026 04:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
05:36 | 2026-01-11
11/01/2026 05:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة تكنوقراط أم سلطة ظل؟ من يحكم غزة بعد وقف النار
Lebanon 24
لجنة تكنوقراط أم سلطة ظل؟ من يحكم غزة بعد وقف النار
07:00 | 2026-01-11
11/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:41 | 2026-01-12
دورية إسرائيلية تنصب حاجزا مؤقتا قرب بلدة كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي (الجزيرة)
04:29 | 2026-01-12
أونروا للعربية: إسرائيل تمنعنا من إدخال 6000 شاحنة مساعدات إلى غزة
04:17 | 2026-01-12
السفير الفرنسيّ لدى بيروت هيرفي ماغرو للـLBCI: فرنسا ستشارك في الشق الدبلوماسيّ للميكانيزم على أن تتبلور المهام وطريقة العمل داخل اللجنة وعليه ستُحدّد الشخصية التي ستثمل باريس
04:10 | 2026-01-12
انتشار أمني منظم في شبوة بتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية (العربية)
04:00 | 2026-01-12
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: ما يجري في إيران استمرار للحرب التي شنتها إسرائيل على البلاد
03:45 | 2026-01-12
وكالة الأنباء الفلسطينية: الرئيس محمود عباس سيجري اليوم فحوصات طبية روتينية في المستشفى
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 11:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 11:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 11:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24