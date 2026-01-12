السفير الفرنسيّ لدى بيروت هيرفي ماغرو للـLBCI: فرنسا ستشارك في الشق الدبلوماسيّ للميكانيزم على أن تتبلور المهام وطريقة العمل داخل اللجنة وعليه ستُحدّد الشخصية التي ستثمل باريس

Lebanon 24