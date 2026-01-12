وزارة الاستخبارات الإيرانية: كشف شحنة أسلحة تضمّ 273 قطعة من مختلف أنواع الأسلحة كانت مخبّأة بشكل احترافي داخل شاحنة ترانزيت أجنبية وجرى اعتقال 3 أشخاص على صلة بالعملية

