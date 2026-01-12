تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
أكسيوس عن مصادر: ويتكوف وعراقجي بحثا إمكانية عقد اجتماع في الأيام المقبلة
Lebanon 24
12-01-2026
|
09:42
مواضيع ذات صلة
رويترز عن 3 مصادر: نتنياهو وروبيو بحثا إمكانية تدخل أميركا في إيران
Lebanon 24
رويترز عن 3 مصادر: نتنياهو وروبيو بحثا إمكانية تدخل أميركا في إيران
12/01/2026 20:48:16
12/01/2026 20:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف: الوفد الأوكراني عقد خلال الأيام الثلاثة الماضية اجتماعات مثمرة وبناءة مع شركاء أميركيين وأوروبيين
Lebanon 24
ويتكوف: الوفد الأوكراني عقد خلال الأيام الثلاثة الماضية اجتماعات مثمرة وبناءة مع شركاء أميركيين وأوروبيين
12/01/2026 20:48:16
12/01/2026 20:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي بشأن إمكانية عقد لقاء بينه وبين ويتكوف: هناك أفكار مطروحة تتم دراستها
Lebanon 24
عراقجي بشأن إمكانية عقد لقاء بينه وبين ويتكوف: هناك أفكار مطروحة تتم دراستها
12/01/2026 20:48:16
12/01/2026 20:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يعلن عقد اجتماع مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث قضية غرينلاند
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يعلن عقد اجتماع مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث قضية غرينلاند
12/01/2026 20:48:16
12/01/2026 20:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: هناك تنسيق وثيق مع واشنطن بشأن إيران وسنعرف مسبقا ما سيقرره ترمب
Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: هناك تنسيق وثيق مع واشنطن بشأن إيران وسنعرف مسبقا ما سيقرره ترمب
13:46 | 2026-01-12
12/01/2026 01:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن وثائق: ميناء إيلات يعاني أخطر أزمة في تاريخه وإيراداته تراجعت إلى ما يقارب الصفر
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن وثائق: ميناء إيلات يعاني أخطر أزمة في تاريخه وإيراداته تراجعت إلى ما يقارب الصفر
13:41 | 2026-01-12
12/01/2026 01:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ترمب: إذا قضت المحكمة العليا ضدنا في قضية الرسوم الجمركية فستكون هناك فوضى كاملة
Lebanon 24
ترمب: إذا قضت المحكمة العليا ضدنا في قضية الرسوم الجمركية فستكون هناك فوضى كاملة
13:35 | 2026-01-12
12/01/2026 01:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب المستشار الألماني: حالة التباعد الراهنة بين أوروبا والولايات المتحدة ستنعكس سلبا على الاستقرار العالمي
Lebanon 24
نائب المستشار الألماني: حالة التباعد الراهنة بين أوروبا والولايات المتحدة ستنعكس سلبا على الاستقرار العالمي
13:32 | 2026-01-12
12/01/2026 01:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: بلدية تل أبيب فتحت ملاجئ عامة في المدينة على ضوء التطورات في الساحة الإيرانية (الجزيرة)
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: بلدية تل أبيب فتحت ملاجئ عامة في المدينة على ضوء التطورات في الساحة الإيرانية (الجزيرة)
13:28 | 2026-01-12
12/01/2026 01:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء... توقّف معمليّ دير عمار والزهراني عن العمل
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء... توقّف معمليّ دير عمار والزهراني عن العمل
06:24 | 2026-01-12
12/01/2026 06:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
13:46 | 2026-01-12
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: هناك تنسيق وثيق مع واشنطن بشأن إيران وسنعرف مسبقا ما سيقرره ترمب
13:41 | 2026-01-12
يديعوت أحرونوت عن وثائق: ميناء إيلات يعاني أخطر أزمة في تاريخه وإيراداته تراجعت إلى ما يقارب الصفر
13:35 | 2026-01-12
ترمب: إذا قضت المحكمة العليا ضدنا في قضية الرسوم الجمركية فستكون هناك فوضى كاملة
13:32 | 2026-01-12
نائب المستشار الألماني: حالة التباعد الراهنة بين أوروبا والولايات المتحدة ستنعكس سلبا على الاستقرار العالمي
13:28 | 2026-01-12
وسائل إعلام إسرائيلية: بلدية تل أبيب فتحت ملاجئ عامة في المدينة على ضوء التطورات في الساحة الإيرانية (الجزيرة)
13:27 | 2026-01-12
البيت الأبيض: الرئيس ترمب تحدث مع إيلون ماسك بشأن خدمة الإنترنت في إيران
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 20:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 20:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 20:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
