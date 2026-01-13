تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
غارة إسرائيلية داخل مناطق انتشار الاحتلال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
13-01-2026
|
00:23
دبابات إسرائيلية تقصف مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
دبابات إسرائيلية تقصف مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
13/01/2026 09:05:20
13/01/2026 09:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق انتشار الاحتلال شرقي محافظتي خان يونس والوسطى في قطاع غزة
Lebanon 24
الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق انتشار الاحتلال شرقي محافظتي خان يونس والوسطى في قطاع غزة
13/01/2026 09:05:20
13/01/2026 09:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جوية إسرائيلية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
غارات جوية إسرائيلية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
13/01/2026 09:05:20
13/01/2026 09:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيلية على مناطق انتشار الاحتلال شرقي مدينة غزة ودير البلح وسط قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
غارات إسرائيلية على مناطق انتشار الاحتلال شرقي مدينة غزة ودير البلح وسط قطاع غزة (الجزيرة)
13/01/2026 09:05:20
13/01/2026 09:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق ضهر البيدر سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية (التحكم المروري)
Lebanon 24
طريق ضهر البيدر سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية (التحكم المروري)
01:41 | 2026-01-13
13/01/2026 01:41:25
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل لـ"سكاي نيوز": الولايات المتحدة لا تملك حاليًا خططًا لشن هجوم عسكري على إيران
Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل لـ"سكاي نيوز": الولايات المتحدة لا تملك حاليًا خططًا لشن هجوم عسكري على إيران
01:37 | 2026-01-13
13/01/2026 01:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى إنهاء "القمع المروع" للاحتجاجات في إيران
Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى إنهاء "القمع المروع" للاحتجاجات في إيران
01:27 | 2026-01-13
13/01/2026 01:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة خارجية أستراليا: أحث جميع الأستراليين الموجودين في إيران على المغادرة الآن
Lebanon 24
وزيرة خارجية أستراليا: أحث جميع الأستراليين الموجودين في إيران على المغادرة الآن
01:19 | 2026-01-13
13/01/2026 01:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
Lebanon 24
التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
01:18 | 2026-01-13
13/01/2026 01:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
01:41 | 2026-01-13
طريق ضهر البيدر سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية (التحكم المروري)
01:37 | 2026-01-13
السفير الأميركي لدى إسرائيل لـ"سكاي نيوز": الولايات المتحدة لا تملك حاليًا خططًا لشن هجوم عسكري على إيران
01:27 | 2026-01-13
وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى إنهاء "القمع المروع" للاحتجاجات في إيران
01:19 | 2026-01-13
وزيرة خارجية أستراليا: أحث جميع الأستراليين الموجودين في إيران على المغادرة الآن
01:18 | 2026-01-13
التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
01:12 | 2026-01-13
"أسوشيتد برس": عودة جزئية للاتصالات في إيران بعد قطع الإنترنت خلال الاحتجاجات
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 09:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 09:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 09:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
