أخبار عاجلة
بلومبرغ عن مصدر مطلع: ناقلتا نفط تعرضتا لهجوم قرب محطة تحميل على البحر الأسود تابعة لخط أنابيب بحر قزوين
Lebanon 24
13-01-2026
|
05:13
وزارة الدفاع التركية: تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيّرة بحرية قبالة السواحل التركية في البحر الأسود
Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيّرة بحرية قبالة السواحل التركية في البحر الأسود
13/01/2026 16:01:30
13/01/2026 16:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تاس عن شركة خط أنابيب بحر قزوين: الهجوم أدى لإيقاف عمليات التحميل ولا تقارير عن تسرب نفطي بمياه البحر الأسود
Lebanon 24
تاس عن شركة خط أنابيب بحر قزوين: الهجوم أدى لإيقاف عمليات التحميل ولا تقارير عن تسرب نفطي بمياه البحر الأسود
13/01/2026 16:01:30
13/01/2026 16:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض ناقلة نفط روسيّة لجهوم في البحر الأسود
Lebanon 24
تعرّض ناقلة نفط روسيّة لجهوم في البحر الأسود
13/01/2026 16:01:30
13/01/2026 16:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تاس عن شركة خط أنابيب بحر قزوين: تعرض أحد أرصفة الشركة بالقرب من نوفوروسيسك لهجوم من قوارب مسيّرة
Lebanon 24
تاس عن شركة خط أنابيب بحر قزوين: تعرض أحد أرصفة الشركة بالقرب من نوفوروسيسك لهجوم من قوارب مسيّرة
13/01/2026 16:01:30
13/01/2026 16:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الخزانة الأميركية تدرج فروع "الإخوان" في مصر ولبنان والأردن في قائمة الإرهاب
Lebanon 24
الخزانة الأميركية تدرج فروع "الإخوان" في مصر ولبنان والأردن في قائمة الإرهاب
08:49 | 2026-01-13
13/01/2026 08:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي
Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي
08:18 | 2026-01-13
13/01/2026 08:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قسد: فصائل حكومة دمشق تستهدف بلدة دير حافر بقذائف المدفعية
Lebanon 24
قسد: فصائل حكومة دمشق تستهدف بلدة دير حافر بقذائف المدفعية
08:13 | 2026-01-13
13/01/2026 08:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فوكس نيوز: إدارة ترامب تنهي الحماية المؤقتة لآلاف الصوماليين في الولايات المتحدة
Lebanon 24
فوكس نيوز: إدارة ترامب تنهي الحماية المؤقتة لآلاف الصوماليين في الولايات المتحدة
08:07 | 2026-01-13
13/01/2026 08:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: الأمم المتحدة تطلب تحقيقا مستقلا بمقتل امرأة على يد عنصر في إدارة الهجرة الأميركية في مدينة مينيابوليس
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: الأمم المتحدة تطلب تحقيقا مستقلا بمقتل امرأة على يد عنصر في إدارة الهجرة الأميركية في مدينة مينيابوليس
07:59 | 2026-01-13
13/01/2026 07:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم المركزي يفعلها: هل يقود ادعاؤه بحق "مختلسي الأموال" إلى استرداد الودائع؟
Lebanon 24
حاكم المركزي يفعلها: هل يقود ادعاؤه بحق "مختلسي الأموال" إلى استرداد الودائع؟
11:00 | 2026-01-12
12/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
08:49 | 2026-01-13
الخزانة الأميركية تدرج فروع "الإخوان" في مصر ولبنان والأردن في قائمة الإرهاب
08:18 | 2026-01-13
بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي
08:13 | 2026-01-13
قسد: فصائل حكومة دمشق تستهدف بلدة دير حافر بقذائف المدفعية
08:07 | 2026-01-13
فوكس نيوز: إدارة ترامب تنهي الحماية المؤقتة لآلاف الصوماليين في الولايات المتحدة
07:59 | 2026-01-13
وكالة الصحافة الفرنسية: الأمم المتحدة تطلب تحقيقا مستقلا بمقتل امرأة على يد عنصر في إدارة الهجرة الأميركية في مدينة مينيابوليس
07:48 | 2026-01-13
القضاء الإيراني: توجيه أول لائحة اتهام ضد محتجزين على خلفية الاحتجاجات
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 16:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 16:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 16:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
