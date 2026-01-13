تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري: الجيش يستهدف مواقع تنظيم قسد بمحيط مدينة دير حافر في ريف حلب
Lebanon 24
13-01-2026
|
10:05
