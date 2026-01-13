مرقص: بحثنا في ملف العقارات المملوكة من الدولة وسنشدد على عملية منع التعديات على الشبكة الكهربائية وتفعيل الجباية ومواكبة العمل على احتساب الضرر البيئيّ في شأن المقالع وغيرها من النقاط

Lebanon 24