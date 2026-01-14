معلومات الجديد:‬ تشهد الساعات الصباحية مشاورات بين الموفدين والسفراء لبحث إمكان عقد الاجتماعات المرتقبة بصيغة خماسية بدل الثلاثية مع مشاركة قطر‬و مصر‬

Lebanon 24