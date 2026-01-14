"رويترز" عن مصدر في الخارجية التركية: وزير الخارجية التركي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني ضرورة اللجوء إلى المفاوضات لحل التوترات الإقليمية الراهنة

