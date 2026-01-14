تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
الرئيس عون: تلفزيون لبنان هو جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنيّة ومؤسساتنا العريقة ستبقى شاهدة على نهوض هذا الوطن فحافظوا على تلفزيون لبنان
Lebanon 24
14-01-2026
|
05:11
photos
0
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من تلفزيون لبنان: نشهد اليوم نهوض تلفزيون لبنان وعودته إلى موقعه الطبيعيّ في الساحة الطبيعيّة ونحن في بداية مرحلة جديدة من تاريخ لبنان مرحلة استعادة الثقة
Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من تلفزيون لبنان: نشهد اليوم نهوض تلفزيون لبنان وعودته إلى موقعه الطبيعيّ في الساحة الطبيعيّة ونحن في بداية مرحلة جديدة من تاريخ لبنان مرحلة استعادة الثقة
14/01/2026 14:13:27
14/01/2026 14:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: أرشيف تلفزيون لبنان كنز وطني يستحق التقدير
Lebanon 24
الرئيس عون: أرشيف تلفزيون لبنان كنز وطني يستحق التقدير
14/01/2026 14:13:27
14/01/2026 14:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ وارثنا الثقافيّ يستحقّ التقدير
Lebanon 24
الرئيس عون: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ وارثنا الثقافيّ يستحقّ التقدير
14/01/2026 14:13:27
14/01/2026 14:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الرئيس عون إلى مبنى تلفزيون لبنان للمشاركة في حفل "إعلان ترشيح تلفزيون لبنان لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو"
Lebanon 24
وصول الرئيس عون إلى مبنى تلفزيون لبنان للمشاركة في حفل "إعلان ترشيح تلفزيون لبنان لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو"
14/01/2026 14:13:27
14/01/2026 14:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات mtv: اجتماع عُقد لسفراء اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر بعد اللقاء في القصر الجمهوري
Lebanon 24
معلومات mtv: اجتماع عُقد لسفراء اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر بعد اللقاء في القصر الجمهوري
07:11 | 2026-01-14
14/01/2026 07:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: أوكرانيا هاجمت أمس ناقلة نفط يونانية بالبحر الأسود
Lebanon 24
روسيا: أوكرانيا هاجمت أمس ناقلة نفط يونانية بالبحر الأسود
06:57 | 2026-01-14
14/01/2026 06:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي
Lebanon 24
ترامب: الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي
06:43 | 2026-01-14
14/01/2026 06:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رحلة طائرة نتنياهو تدريبية روتينية وتم تحديد موعدها منذ عدة أشهر
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رحلة طائرة نتنياهو تدريبية روتينية وتم تحديد موعدها منذ عدة أشهر
06:32 | 2026-01-14
14/01/2026 06:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: أمن القطب الشمالي بالغ الأهمية في الشراكة عبر الأطلسي لبريطانيا والنيتو
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: أمن القطب الشمالي بالغ الأهمية في الشراكة عبر الأطلسي لبريطانيا والنيتو
06:28 | 2026-01-14
14/01/2026 06:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
09:34 | 2026-01-13
13/01/2026 09:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
Lebanon 24
إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب
08:17 | 2026-01-13
13/01/2026 08:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس
Lebanon 24
مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس
10:54 | 2026-01-13
13/01/2026 10:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
Lebanon 24
إشارة غامضة.. هل هي رسالة من كائنات فضائيّة إلى سكان الأرض؟
09:00 | 2026-01-13
13/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل شقة أحد المواطنين في جسر الباشا… شاهدوا بالفيديو ما فعله عامل دليفري!
Lebanon 24
داخل شقة أحد المواطنين في جسر الباشا… شاهدوا بالفيديو ما فعله عامل دليفري!
14:28 | 2026-01-13
13/01/2026 02:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
07:11 | 2026-01-14
معلومات mtv: اجتماع عُقد لسفراء اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر بعد اللقاء في القصر الجمهوري
06:57 | 2026-01-14
روسيا: أوكرانيا هاجمت أمس ناقلة نفط يونانية بالبحر الأسود
06:43 | 2026-01-14
ترامب: الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي
06:32 | 2026-01-14
القناة 12 الإسرائيلية: رحلة طائرة نتنياهو تدريبية روتينية وتم تحديد موعدها منذ عدة أشهر
06:28 | 2026-01-14
وزيرة الخارجية البريطانية: أمن القطب الشمالي بالغ الأهمية في الشراكة عبر الأطلسي لبريطانيا والنيتو
06:25 | 2026-01-14
"القناة الـ12 الإسرائيلية: هبوط طائرة نتنياهو في مدينة هيراكليون في جزيرة كريت اليونانية
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
14/01/2026 14:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
14/01/2026 14:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
14/01/2026 14:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
