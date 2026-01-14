"واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر مقرّبة من البيت الأبيض: ترامب يبدو أقلّ حسمًا في الغرف المغلقة بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران رغم تصعيده العلني ودعمه المعلن للمتظاهرين

